Последнее обновление: 29.05.2017 13:58

У Трампа хотят перезапустить мирные переговоры с РФ по Украине - WP

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в марте заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что кризис в Украине - ответственность Европы, и США не будут активно участвовать в мирном процессе, однако через два месяца в администрации Трампа изменили мнение по этому вопросу. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с вопросом, и экспертов.

"Закулисными попытками по этому вопросу руководит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Хотя план все еще пребывает на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, к которым в прошлом году была привлечена администрация Обамы, в надежде, что новые обстоятельства и личности могут привести к лучшим результатам", - говорится в сообщении.

Невзирая на то, что Белый дом и Госдеп отказались от комментариев, американские чиновники и другие подтвердили, что Тиллерсон уже провел несколько дискуссий по поводу дальнейших действий с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как пишет издание, на данный момент также идет работа по установлению новой стратегии, в которой участвует аппарат вице-президента США Майкла Пенса.

Отмечается, что Тиллерсон собирается задействовать специального посланца в Госдепартаменте, который бы заведовал данной инициативой касательно Украины. Спецпосланец, как сообщается, может восстановить российско-американский дипломатический канал с помощником президента России Владиславом Сурковым, известным как "серый кардинал" Кремля.

При президентстве Барака Обамы помощнику госсекретаря США по делам Европы Виктории Нуланд в конечном счете не удалось добиться прогресса по данному каналу.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование