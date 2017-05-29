У Трампа хотят перезапустить мирные переговоры с РФ по Украине - WP

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в марте заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что кризис в Украине - ответственность Европы, и США не будут активно участвовать в мирном процессе, однако через два месяца в администрации Трампа изменили мнение по этому вопросу. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с вопросом, и экспертов.

"Закулисными попытками по этому вопросу руководит госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Хотя план все еще пребывает на ранних стадиях, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, к которым в прошлом году была привлечена администрация Обамы, в надежде, что новые обстоятельства и личности могут привести к лучшим результатам", - говорится в сообщении.

Невзирая на то, что Белый дом и Госдеп отказались от комментариев, американские чиновники и другие подтвердили, что Тиллерсон уже провел несколько дискуссий по поводу дальнейших действий с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как пишет издание, на данный момент также идет работа по установлению новой стратегии, в которой участвует аппарат вице-президента США Майкла Пенса.

Отмечается, что Тиллерсон собирается задействовать специального посланца в Госдепартаменте, который бы заведовал данной инициативой касательно Украины. Спецпосланец, как сообщается, может восстановить российско-американский дипломатический канал с помощником президента России Владиславом Сурковым, известным как "серый кардинал" Кремля.

При президентстве Барака Обамы помощнику госсекретаря США по делам Европы Виктории Нуланд в конечном счете не удалось добиться прогресса по данному каналу.