Эксперты считают, что вирус WannaCry создан хакерами с юга КНР

Создатели вредоносной программы WannaCry, поражающей компьютеры с операционной системой Microsoft Windows и требующей уплаты средств за расшифровку данных, могли быть родом из южных регионов Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщила газета The South China Morning Post со ссылкой на американскую IT-компанию Flashpoint, занимающуюся анализом бизнес-рисков в сети.

Специалисты провели лингвистический анализ сообщений с требованием о выкупе, распространяемых на 28 языках, и пришли к выводу, что исходный вариант текста с "большой долей вероятности" создавался на диалекте китайского языка, используемом, в частности, на юге КНР. Последующий перевод, по всей видимости, был сделан с помощью интернет-сервиса Google Translate.

В пользу этой версии говорит использование определенных идиоматических выражений, а также выбор ряда слов - например, иероглифа со значением "неделя", более распространенного в региональных разновидностях китайского.

Вместе с тем, как пояснили изданию The South China Morning Post эксперты, сегодня в письменном варианте китайского географически обусловленные различия стираются, поэтому с абсолютной уверенностью согласиться с выводами специалистов компании Flashpoint нельзя.

Ранее "Лаборатория Касперского" и американская компания Symantec сообщили, что один из кодов в более ранней версии WannaCry значился в компьютерных программах, написанных Lazarus Group. Многие исследователи считают ее северокорейской командой хакеров.