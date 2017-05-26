Последнее обновление: 26.05.2017 17:27

Эстонские власти предписали российским дипломатам покинуть страну

Генконсулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву вручена нота, теперь они должны покинуть страну. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандру Камилову.

Подробности высылки дипломатов не сообщаются.

В российском посольстве в Эстонии информацию о высылке дипломатов комментировать отказались.

Между тем в МИДе РФ назвали очередным недружественным и ничем не обоснованным актом высылку двух российских дипломатов из Эстонии.

"Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", - сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Каких-либо деталей к сказанному в министерстве не добавили.

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