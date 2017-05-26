Последнее обновление: 26.05.2017 17:27

Гастарбайтеры отправили из России в Кыргызстан рекордную сумму денег

Работающие в России кыргызские граждане за первый квартал текущего года отправили на родину денежные переводы на рекордную сумму - 433,1 миллиона долларов. Об этом сообщил Национальный банк страны.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда сумма переводов составила 290,86 миллиона долларов, этот показатель вырос на 67 процентных пунктов. Предыдущий рекорд по первому кварталу года был установлен четыре года назад - за три первых месяца 2013 года трудовые мигранты из Кыргызстана отправили на родину 411,5 миллиона долларов.

По оценкам Бишкека, на территории России трудятся от 500 тысяч до 1 миллиона гастарбайтеров из Кыргызстана. Вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 году освободило граждан республики от необходимости оформлять для работы в России разрешительные документы, а также дало и другие преимущества, облегчившие их жизнь и трудовую деятельность в странах союза.

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