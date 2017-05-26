Более 70% прибывших в Литву по программе ЕС беженцев покинули страну

Более 70% мигрантов из прибывших ранее в Литву по программе ЕС по переселению беженцев выехали из республики, сообщило в пятницу издание Lietuvos žinios со ссылкой на министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса.

"Литва обязалась принять 1,105 тысячи беженцев из стран Ближнего Востока и Африки до конца этого года, однако за полтора года в республику прибыли 309 мигрантов. Большая часть беженцев, 230 человек, не проявили желания интегрироваться и выехали за пределы Литвы", - сообщило издание.

По данным издания, желая реализовать договоренность, власти республики примут до января 2018 года 796 беженцев, временно проживающих в Италии, Греции и Турции. Отмечается, что литовская делегация во главе с Мисюнасом отправится в Италию, где будет решать вопрос скорейшей переправки беженцев в Литву. До сих пор из Италии в балтийскую республику прибыли 17 мигрантов, из Греции – 267 человек.

"Литва пытается осуществить предусмотренную квоту прибывающих – 1,105 тысячи человек. По подсчетам, из Греции в нашу страну прибудут столько мигрантов, сколько запланировано. По поводу итальянской квоты, я думаю, выяснится после проведенной в Италии встречи", - приводит издание слова Мисюнаса.

По его словам, возможно, Литва и не справится с обязательствами, но будет очень стараться. Министр надеется, что в случае невыполнения Вильнюсом обязательств по программе переселения беженцев Евросоюз не введет санкции в отношении Литвы. "Как и другие страны Евросоюза, мы надеемся, что будут продлены сроки приема беженцев", - добавил Мисюнас.

Ранее правительство Литвы согласилось с предложением Брюсселя в течение двух лет принять в страну 1,105 тысячи беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявлял, что республика не намерена любой ценой до конца этого года выполнять предписанную ЕС квоту беженцев с Ближнего Востока, ссылаясь на защиту безопасности государства.

Между тем Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.