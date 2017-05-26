Последнее обновление: 26.05.2017 17:27

В США предложили создать фонд по противодействию России

Американский конгрессмен Салюд Карбахаль предложил выделить 100 миллионов долларов на создание фонда по противодействию влиянию России. Соответствующий законопроект внесен в палату представителей.

Автор инициативы, получившей название RISK Act, считает необходимым использовать против Москвы методы, которые использовались против СССР во времена Рональда Рейгана. В связи с этим Карбахаль предлагает воссоздать рабочую группу, которая в 1986 году расследовала "подрывную деятельность Советского Союза" в отношении США и ряда других стран.

Аналогичным образом Госдеп должен будет провести масштабное расследование российских "методов дестабилизации демократических институтов в США и за рубежом" и опубликовать доклад по его итогам.

Конгрессмен уверен, что Москва пытается "вбить клин между США и Европой", "расколоть Европу изнутри", "запугать союзников США" и "дискредитировать НАТО и ЕС".

Западные политики неоднократно заявляли об "опасности российского влияния" и обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела Европы и США. Так, в конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

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