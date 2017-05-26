Из-за Трампа Берлин не знает, чего ожидать от саммита G7

26-27 мая на Сицилии, у подножия Этны пройдет очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки", для четверых из которых она станет премьерой.

Саммит начнется в пятницу в 11.30 с церемонии приветствия и группового фото на фоне вулкана. Затем - первое рабочее заседание в рамках совместного обеда. А всего таких заседаний будет шесть, в том числе два расширенных - с участием представителей нескольких африканских государств и руководителей целого ряда международных организаций.

Состав участников, график работы саммита и темы, намеченные к обсуждению - вот, пожалуй, то немногое, о чем с некоторой долей уверенности говорят в Берлине. Что же касается итогового коммюнике, то оно будет не только заметно короче тех, что принимались на предыдущих встречах G7, но и окончательно будет согласовано только на Сицилии - в ночь с пятницы на субботу.

Итоговому документу саммита в Берлине придают большое значение. Одно дело - неформальный обмен мнениями и заявления лидеров G7, другое - их зафиксированная на бумаге согласованная позиция по целому ряду проблем мировой политики. "Именно то, что будет записано в итоговом коммюнике, и представляет собой единое мнение всех семерых", - указывает высокопоставленный советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Работа над итоговыми документами встреч "большой семерки", поиск компромиссов и общего знаменателя всегда были непростой задачей. В этот раз, однако, она осложнялась целым рядом дополнительных обстоятельств: противоречивыми сигналами из Вашингтона, разногласиями с США по таким темам, как защита климата и свободная торговля, дефицитом партнеров для ведения предварительных переговоров в американской администрации, в которой многие посты до сих пор остаются вакантными.

Но главное осложняющее обстоятельство - сам президент Дональд Трамп. Понимаете, объяснял журналистам на брифинге советник канцлера, саммит G7 будет последним этапом первого зарубежного визита американского президента и будет проходить на фоне его визитов в Саудовскую Аравию, Израиль, к палестинцам, к Папе римскому, в Брюссель - в структуры ЕС и НАТО. То есть, давали понять прессе, многое будет зависеть от того, с каким настроением Трамп прилетит на Сицилию. Но даже если оно будет превосходным, больших ожиданий от встречи в Италии у Берлина нет.

На первом рабочем заседании речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, на втором - о Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море. Но вот обсуждать вопросы мировой торговли участникам встречи предстоит только в пятницу во второй половине дня, скорее, даже вечером.

Как пойдет дискуссия на эту тему, какую позицию займет Дональд Трамп, каким будет его отношение к протекционизму, в Берлине предсказать не могут, а потому, говорят в ведомстве федерального канцлера, "эта дискуссия покажет, что именно - ночью после нее - удастся записать в итоговое коммюнике".

Не знают в Берлине и окончательного отношения США к парижскому соглашению по охране климата. "Американцы до сих пор не решили, присоединяться ли к этому документу и когда, - констатирует высокопоставленный советник канцлера, - но лично у меня нет надежды на то, что они сейчас это сделают". Но дискуссию на тему защиты климата, которая также запланирована на вечер в пятницу, он надеется продолжить через пять недель - в рамках предстоящего в Германии саммита G20.

Менее проблематичными считают в Берлине темы, которые участники G7 будут обсуждать в субботу: помощь Африке, в частности, программы повышения компьютерной грамотности целенаправленно среди девочек в африканских странах, голод и продовольственная безопасность, повышение производительности труда в сельскохозяйственной сфере, гендерная проблематика, внесенная в повестку дня по инициативе Италии, беженцы и потоки миграции.

Названия двух последних рабочих заседаний саммита сформулированы намеренно абстрактно - "глобальные вопросы" и "глобальные отношения" - с тем, чтобы участники встречи могли затронуть любые темы. "Речь пойдет и о государствах, не участвующих в работе G7", - многозначительно заметил советник Меркель и упомянул в этой связи Россию.

В этом нет ничего необычного, пояснил он корреспонденту DW. После интервенции на Украине и исключения российского президента из этой группы, по его словам, Россия регулярно становится темой обсуждения на встречах лидеров G7.

Позиция Берлина в отношении Москвы остается неизменной. Мы готовы сотрудничать с Россией как с партнером, говорят в ведомстве федерального канцлера, но при условии соблюдения Россией международного правопорядка, нарушением которого была аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины.

В том, что касается отношений с Россией, в Берлине не ожидают сюрпризов от нового американского президента и не верят в возможность сделки Трампа с Путиным за счет Украины. У правительства ФРГ, заверяет чиновник из ведомства федерального канцлера, нет никаких оснований быть недовольным состоянием предметного диалога с администрацией США на тему отношений Запада с Россией.