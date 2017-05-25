Последнее обновление: 25.05.2017 16:44

Антимонопольное ведомство Болгарии сняло обвинения с Лукойла

Комиссия по защите конкуренции Болгарии после 15 месяцев расследований сняла все обвинения с местных "дочек" Лукойла, сообщила комиссия в четверг.

В феврале прошлого года антимонопольные органы Болгарии начали расследование в отношении возможного нарушения Лукойлом правил конкуренции при продаже топлива на внутренний рынок, откликнувшись на недовольство граждан дорогим топливом в эру дешёвой нефти. Провести проверки после жалоб населения потребовал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Регулятор сообщил, что изучил торговые отношения Лукойла с его оптовыми клиентами и не нашёл доказательств того, что Lukoil Bulgaria и НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас" злоупотребляли доминирующим положением на топливном рынке Болгарии.

Решение может быть обжаловано в течение 14 суток.

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