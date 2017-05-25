Украина получила от РФ требования иска в ВТО по санкциям

Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно введенных Украиной санкций против РФ, и сейчас анализирует позицию России, сообщило Министерство экономического развития и торговли в ответе на запрос украинского информагентства УНН.

Ранее РФ направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину. Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.

"19 мая Украиной получено официальное требование от Российской Федерации на проведение консультаций в связи с, как заявлено Российской Федерацией, "практикой торговых ограничений" со стороны Украины. Указанным требованием Российская Федерация инициирует иск против Украины в рамках механизма урегулирования споров ВТО", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что для обеспечения защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО на данном этапе начаты соответствующие внутренние и внешние процедуры по осуществлению анализа и обработки требования РФ и аргументов, которые в ней содержатся. В то же время в МЭРТ подчеркнули, что Украина является надежным торговым партнером и придерживается мировых стандартов ведения торговли и защиты украинских экспортеров.

"Любые оперативные мероприятия со стороны Украины относительно торговой, экономической и правовой агрессии РФ являются обоснованными и соответствуют обязательствам, взятым Украиной при вступлении в ВТО с соблюдением норм и принципов этой международной организации", - резюмировали в министерстве.

Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.