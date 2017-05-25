Иран построил третий подземный завод по производству ракет

Иран построил третий подземный завод баллистических ракет и намерен развивать ракетную программу, сообщило в четверг информагентство Fars; это может осложнить отношения Ирана с соседними арабскими странами и США.

"Третий подземный завод Ирана был построен Стражами (исламской революции) за прошедшие несколько лет... Мы продолжим настойчиво разрабатывать свой ракетный потенциал", - приводит Fars слова командующего ВКС Корпуса стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде.

Став президентом США, Дональд Трамп ввёл новые санкции в отношении Ирана в ответ на недавние запуски ракет.

Соседние с Ираном суннитские страны и его заклятый враг Израиль выразили опасения из-за иранской программы производства баллистических ракет, видя в ней угрозу региональной безопасности.

"Естественно, что наши враги - Америка и сионистский режим (Израиль) - негодуют из-за нашей ракетной программы, поскольку хотят, чтобы Иран был в слабом положении",- сказал Хаджизаде.

В ответ на введение новых санкций со стороны США Иран добавил девять человек и американских компаний в собственный список 15 фирм, которых подозревает в нарушении прав человека и сотрудничестве с Израилем.

В 2015 году в переговорах с группой мировых держав, включая США во главе с Бараком Обамой и Россию, Тегеран согласился ограничить атомную программу в обмен на снятие болезненных экономических санкций. Однако военизированная группировка "стражей", оплот исламского руководства, предупреждала, что баллистическая программа Ирана не будет закрыта ни при каких условиях.

Трамп на этой неделе начал первое президентское турне с Ближнего Востока, обрушившись с критикой на Тегеран. Последний ответил, что стабильность в регионе недостижима без помощи Ирана.