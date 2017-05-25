Военную базу России в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО «Ураган»

Российская 201-я военная база в Таджикистане усилена дивизионом большой мощности, на вооружении которого стоят реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом «РИА Новости» сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Он отметил, что численность соединения останется в рамках международных соглашений.

РСЗО «Ураган» — реактивная система залпового огня. Калибр реактивных снарядов — 200 мм. Количество снарядов — 16 штук. Минимальная дальность стрельбы — 8 км, максимальная — 35 км. Время залпа составляет 16 с. Масса РСЗО — 20 т. Боевой расчет — 4 человека.

Также Зарудницкий сообщил о том, что в республику впервые были переброшены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» Тоцкой ракетной бригады. Они примут участие в совместных антитеррористических учениях «Душанбе — Антитеррор — 2017», которые пройдут 30 мая. Комплексы доставили в Таджикистан с помощью самолетов ВКС России Ан-124-100 «Руслан». В ходе учений комплексы осуществят боевой пуск ракеты по условному лагерю террористов.

Кроме того, на аэродром Айни в пригороде Таджикистана приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Звено совершило перелет с южноуральской авиабазы Шагол. Из Новосибирска в республику прибыли вертолеты Ми-8 и Ми-24.

В октябре 2015 года Россия решила усилить 201-ю военную базу ударными вертолетами Ми-24П и транспортными вертолетами Ми-8МТВ для обеспечения безопасности в регионе. Они базировались на аэродроме Айни. В феврале 2016 года Россия планировала сократить численность военнослужащих на 201-й военной базе, при этом «улучшив их мобильность». В ноябре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что страна начнет поставку самолетов и вертолетов Таджикистану в 2017 году для обеспечения стабильности в республике. Помимо авиационной техники таджикские военные должны получить оружие и боеприпасы к нему, артиллерию, средства связи и, возможно, зенитные ракетные комплексы.

201-я военная база — одна из крупнейших военных баз России, расположенная за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. База была создана в 2004 году для обеспечения стабильности и национальных интересов России в регионе. На базе дислоцируются около 7500 российских военнослужащих. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, армия России будет находиться на 201-й базе в Таджикистане до 2042 года.