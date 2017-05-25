Последнее обновление: 25.05.2017 16:44

Британия не дает США разведданных после утечек о теракте в Манчестере

Правоохранительные органы Великобритании, которые расследуют теракт в Манчестере, прекратили обмен информацией с США после утечки данных в американские СМИ.

Полиция Манчестера надеется восстановить нормальное партнерство касательно обмена разведданными после двойной утечки информации в ближайшее время, сообщает BBC.

Как известно, британские чиновники возмущены тем, что американское издание The New York Times опубликовало фото обломков взрывчатки, использованной во время теракта в Манчестере.

Помимо этого, ранее американские СМИ обнародовали имя вероятного подрывника Салмана Абеди, прежде чем оно было названо в Британии.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразит недовольство президенту США Дональду Трампу из-за утечки важной информации касательно теракта в Манчестере. Британское правительство не считает, что президент США несет прямую ответственность за потенциально компрометирующие случаи утечки, однако Мэй затронет этот вопрос во время встречи с Трампом в четверг на саммите НАТО в Брюсселе.

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