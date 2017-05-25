В Манчестере взорвали такую же бомбу, что и при атаках в Париже и Брюсселе

При теракте в Манчестере была использована та же взрывчатка, что и в ходе атак 2015 года в Париже и 2016 года в Брюсселе, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса США Майкла Маккола.

Маккол отметил, что, судя по имеющимся на данный момент свидетельствам, "мы имеем дело не с ситуацией волка-одиночки". Конгрессмен заявил о наличии "сети — ячейки террористов, находящейся под воздействием ИГ ("Исламское государство", группировка запрещенная в РФ — ред.)".

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.