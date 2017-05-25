Россия и Иран заключили сделку "нефть в обмен на товары"

Сделка между Россией и Ираном "нефть в обмен на товары" ‎заключена, ИРИ ждет имплементации её российской стороной, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Она (сделка) заключена. Но теперь мы лишь ждем имплементации с российской стороны. У нас нет сложностей, контракт мы подписали, все скоординировано между сторонами", - сказал он.

Сотрудничество РФ и Ирана по программе "нефть в обмен на товары" может начаться уже в 2017 году, сообщал ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В начале марта глава Минэнерго РФ говорил, что объем закупок нефти в Иране в рамках сделки "нефть в обмен на товары" может составить 100 тысяч баррелей в сутки, а за год — порядка 5 миллионов тонн. А торговый представитель РФ в Иране Андрей Луганский говорил, что в рамках этой программы Россия может поставлять Ирану товаров на 45 миллиардов долларов в год.