Ущерб от вируса-вымогателя оценили в $1 млрд

Ущерб от кибератаки с использованием вируса-вымогателя WannaCry может достигать $1 млрд. Такое мнение озвучил CEO американской компании KnowBe4 Стью Сьюверман, сообщает сайт McClatchy.

С 12 мая вирус заразил от 200 - 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира.

Компания отмечает, что ущерб был получен от массовых простоев, потери данных, снижения производительности, перерывов в работе и других факторов.

При этом сами хакеры заработали намного меньше. Пока они получили всего 302 платежа на общую сумму $126,7 тыс.

Напомним, с 12 мая по всему миру распространяется компьютерный вирус WannaCrypt (или WCry). Это вирус-вымогатель, который блокирует доступ к компьютеру и требует за разблокировку выкуп - $300 в биткоинах.