Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию с 1 июля

Украина планирует прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве.

По словам источника, близкого к правительству Украины, предлогом для этого станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Сейчас из Донецка в Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

В государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныця" изданию рассказали, что "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В свою очередь в РЖД "Коммерсанту" заявили, что не получали от Киева каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения.

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", - отмечается в статье.

Сейчас между двумя странами нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года постепенно сократила число поездов на украинских маршрутах. В конце того же года их полностью отменили из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК, а также поезда Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.