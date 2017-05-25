Участники венского соглашения обсудят только один формат продления

Министерская встреча ОПЕК и других нефтедобывающих стран в четверг будет обсуждать только один вариант продления соглашения по сокращению добычи нефти — на девять месяцев, заявил РИА Новости министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа.

"Нет, только один — девять месяцев. Мы рекомендовали только один", - ответил он на вопрос, будут ли в четверг обсуждаться сценарии продления соглашения на шесть, девять и двенадцать месяцев.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли обсуждаться лишь один сценарий, Бутарфа сказал: "Да, девять месяцев".

Он ожидает, что этот сценарий будет принят.

Мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей в среду в Вене, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, оставив без изменения объем сокращения. Однако представители стран — участниц соглашения заявляли, что обсуждаются и другие варианты. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду заявил, что в числе других рассматривается вариант продления соглашения на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года, а затем еще на три. Позже министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что такой сценарий обсуждается.

Окончательное решение планируется принять в четверг на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

Между тем эксперты Минфина РФ не советуют продлевать соглашения с ОПЕК о сокращении добычи сырья, поскольку это может привести к росту добычи сланцевой нефти и обвалу цен на нефть до 30 долларов за баррель, пишет газета "Ведомости".

В презентации департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, с которой ознакомилась газета, говорится, что пакт производителей не имеет смысла, его продление на второе полугодие 2017 года сократит избыточные запасы нефти в странах ОЭСР на 250 миллионов баррелей. В результате спрос превысит предложение на 1,9 миллиона баррелей в день, что поддержит "сланцевую революцию 2.0".

Как считают эксперты Минфина, расплатой за это будут значительный профицит (около 0,7 миллиона баррелей в день) в первом полугодии 2018 года, накопление запасов и обвал цен на нефть. Позднее осознание этого способно привести к чрезмерному провалу цен, примерно до 30 долларов, прогнозируют эксперты. Для балансировки спроса и предложения лучше было бы иметь цены в 40 с лишним долларов за баррель, но это не привело бы к сокращению избытка запасов, считают они.

В США скорость бурения и его текущая эффективность подразумевают темпы роста добычи на 1,5 миллиона баррелей в день (сырая нефть плюс конденсат), что опережает темпы роста мирового потребления (1,3 миллиона баррелей в день), отмечают эксперты Минфина. Сохранение нынешних темпов ввода в строй буровых уже в июле доведет темпы роста добычи до 2 миллионов баррелей в день, предостерегают они.