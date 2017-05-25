Глава МИД Германии не хочет участия НАТО в боевых действиях против ИГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался категорически против участия НАТО в боевых действия против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Боевые действия не являются задачей НАТО. Это оборонительный союз", - заявил Габриэль в четверг в интервью немецкому агентству dpa.

Вместе с тем министр поддержал участие альянса в международной коалиции против ИГ, возглавляемой США. Он указал, что все 28 государств, входящих в организацию, уже являются участниками коалиции. На встрече НАТО в Брюсселе в четверг должно быть формально закреплено и участие в ней Североатлантического альянса.

Президент США Дональд Трамп настаивает на повышении активности НАТО в борьбе с террором. Однако, по мнению Габриэля, альянс не должен находиться на переднем фронте этой борьбы. "Никто не имеет ничего против инструкторских миссий, которые мы проводили и до этого. Однако вовлечение НАТО в боевые действия мы считаем абсолютно неверным сигналом", - заявил он. По мнению министра, это может создать представление, что Запад воюет с частью исламского мира.

НАТО неоднократно принимала участие в боевых операциях за пределами зоны ответственности блока: в Сербии, Афганистане и Ливии. В Ираке и Сирии страны альянса оказывают США поддержку в борьбе с ИГ в области логистики, разведки, подготовки местных вооруженных формирований, непосредственно участвующих в боевых действиях.