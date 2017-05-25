Последнее обновление: 25.05.2017 16:44

Глава МИД Германии не хочет участия НАТО в боевых действиях против ИГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался категорически против участия НАТО в боевых действия против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Боевые действия не являются задачей НАТО. Это оборонительный союз", - заявил Габриэль в четверг в интервью немецкому агентству dpa.

Вместе с тем министр поддержал участие альянса в международной коалиции против ИГ, возглавляемой США. Он указал, что все 28 государств, входящих в организацию, уже являются участниками коалиции. На встрече НАТО в Брюсселе в четверг должно быть формально закреплено и участие в ней Североатлантического альянса.

Президент США Дональд Трамп настаивает на повышении активности НАТО в борьбе с террором. Однако, по мнению Габриэля, альянс не должен находиться на переднем фронте этой борьбы. "Никто не имеет ничего против инструкторских миссий, которые мы проводили и до этого. Однако вовлечение НАТО в боевые действия мы считаем абсолютно неверным сигналом", - заявил он. По мнению министра, это может создать представление, что Запад воюет с частью исламского мира.

НАТО неоднократно принимала участие в боевых операциях за пределами зоны ответственности блока: в Сербии, Афганистане и Ливии. В Ираке и Сирии страны альянса оказывают США поддержку в борьбе с ИГ в области логистики, разведки, подготовки местных вооруженных формирований, непосредственно участвующих в боевых действиях.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование