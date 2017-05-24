Последнее обновление: 24.05.2017 17:21

Шойгу назвал Украину, Сирию и Северную Корею стратегически важными для России регионами

Стратегически важными для России регионами являются Украина, Сирия и Корейский полуостров. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, в этих «стратегически важных для России районах» особенно сильно растет «напряженность».

Шойгу отметил, что фактором международной нестабильности остается стремление США к глобальному лидерству. Он добавил, что Вашингтон и страны Запада продолжают навязывать миру идею о существовании российской военной угрозы. По мнению Шойгу, это «негативно сказывается» на формировании «единого» фронта борьбы с «главным злом современности — международным терроризмом».

Глава оборонного ведомства также заявил, что Минобороны необходимо тесно взаимодействовать с профильными комитетами Совета Федерации, чтобы оперативно решать проблемные вопросы в оборонной сфере, а также повышать качественное состояние армии и флота.

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