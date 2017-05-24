Последнее обновление: 24.05.2017 17:21

Рада ратифицировала договор с НАТО по охране информации

Парламент Украины со второй попытки ратифицировал административные договоренности по охране информации с ограниченным доступом между украинским правительством и Организацией Североатлантического договора.

Такое решение на заседании в среду поддержал 231 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Ратификация административных договоренностей, создавая правовые основы для осуществления обмена информацией с ограниченным доступом и обеспечения ее взаимной охраны, будет способствовать повышению эффективности взаимовыгодного сотрудничества Украины с НАТО", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно договору, субъектами его выполнения с украинской стороны являются государственные органы, предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с национальным законодательством осуществляют деятельность, связанную с государственной тайной, и получили разрешение на передачу секретной информации иностранному партнеру.

Административные договоренности обязывают компетентные органы Украины и Альянса обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением субъектами сотрудничества требований закона при обмене информацией с ограниченным доступом, а также определяют пути и каналы передачи такой информации.

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