В Британии военных задействуют при охране госучреждений и посольств

Военнослужащие в Великобритании будут привлечены к охране посольств, резиденций королевы и премьер-министра, а также здания парламента, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Вечером во вторник премьер-министр Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического уровня. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

"Военные будут работать под руководством столичной полиции Лондона и охранять ключевые объекты. В число этих объектов включены Букингемский дворец, Даунинг-стрит, посольства и Вестминстерский дворец. Это освободит вооруженных полицейских от необходимости патрулирования", — говорится в заявлении.