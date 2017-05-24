Итальянская армия изолирует город, где пройдет саммит G7

В сицилийском городе Таормина, где 26 и 27 мая пройдет саммит стран Большой семёрки (G7), усиливают меры безопасности.

"В пятницу и субботу над Таорминой будут летать дроны, а армия изолирует город", - говорится в сообщении AFP.

Отмечается, что около семи тысяч сотрудников сил безопасности будут патрулировать улицы городка, в котором живут 11 тысяч человек.

Кроме этого, будут мобилизованы около 170 врачей, медсестер и фельдшеров вместе с семью спасательными вертолетами. Подготовлен и план против любой возможной химической или биологической атаки.

Как ожидается, на саммит G7 прибудут около 20 делегаций. К странам Большой семёрки присоединятся представители ЕС, МВФ, а также делегации с Эфиопии, Кении, Нигера, Нигерии и Туниса. Их переговоры будут освещать почти 4000 журналистов.

Италия временно ввела в действие пограничный контроль с целью усиления безопасности в связи с проведением встречи лидеров стран Большой семёрки. Контроль будет введён до 30 мая. Пассажирам нужно будет иметь при себе удостоверение личности или паспорт, чтобы пересечь границу.