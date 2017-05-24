ООН рекомендует государствам выделять не менее 5% ВВП на здравоохранение

Эксперты ООН призвали правительства не забывать об основополагающей связи между уважением прав человека и обеспечением всеобщего доступа к здравоохранению.

Это касается в первую очередь женщин, детей и подростков. Всем государствам было рекомендовано выделять, по меньшей мере, 5% ВВП на цели здравоохранения, сообщает центр новостей ООН.

"Было дано множество обещаний, но миллионы женщин, детей и подростков по-прежнему лишены основных прав человека, что ведет к их гибели, травмам, физическим и психическим заболеваниям и другим тяжелым последствиям, которые можно было предотвратить", - заявила сопредседатель Группы высокого уровня по вопросам здравоохранения и прав женщин, детей и подростков Хина Джилани.

Х.Джилан напомнила о прорывах в медицине и научных достижениях, подчеркнув, что эти инновации не в полной мере используются для укрепления здоровья женщин, детей и подростков.

В докладе говорится о повсеместном росте национализма и о маргинализации беженцев, мигрантов, обитателей городских трущоб и представителей коренных народов. Подобное отношение ведет к серьезным нарушениям прав человека, в том числе – права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Эксперты подчеркивают, что полная реализация прав человека невозможна без обеспечения населения, и в особенности его самых уязвимых групп, качественным медицинским обслуживанием. Если власти стран не будут инвестировать в здравоохранение, достижение Целей устойчивого развития к 2030 году окажется под вопросом, считают эксперты.