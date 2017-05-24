Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество альянса будет заблокировано еще с четырьмя десятками стран.

В качестве ответной меры члены Североатлантического альянса приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государства, разрешив двустороннее партнерство. Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето.

Австрия не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с военным блоком.

Решение турецких властей наложить вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Европейский союз.

"Безответственное поведение Турции только укрепляет уверенность в том, что Турция еще очень далека от того, чтобы быть частью Евросоюза", - говорится в заявлении министра обороны Австрии Ганса Питера Доскозила.