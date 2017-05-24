Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до "критического"

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до высшего - "критического". Об этом во вторник заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, это означает, что следующий теракт может произойти в любое время. Полиция не исключает, что на свободе находится группа помощников осуществившего самоподрыв на стадионе в Манчестере смертника.

Высший уровень террористической угрозы означает и привлечение военных к обеспечению безопасности в стране. Военнослужащие будут усиливать полицейские патрули и заменять полицейских при обеспечении безопасности на мероприятиях и в местах массового скопления людей. По словам премьера, привлечь могут до 5 тысяч военных.

Взрыв в Манчестере стал "одним из самых ужасающих терактов, которые удалось пережить Соединенному Королевству", - заявила Мэй. "Трусость террористов столкнулась с храбростью служб немедленного реагирования и жителей Манчестера", - добавила она.

Жертвами взрыва во время концерта поп-исполнительницы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере вечером в понедельник, 22 мая, стали 22 человека, еще 59 получили ранения.