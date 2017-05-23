В мире усиливают безопасность после теракта в Манчестере

Власти некоторых стран мира планируют усилить меры безопасности накануне больших театральных и спортивных событий после теракта в Великобритании, который унес жизни по меньшей мере 22 людей.

Меры безопасности усиливают в Соединенных Штатах, Японии, Сингапуре, Китае, Австралии и на Филиппинах.

Так, Департамент США по национальной безопасности заявил, что внимательно следит за ситуацией в Манчестере, а граждан США могут ожидать усиленные меры безопасности на публичных мероприятиях.

В свою очередь в Японии сообщили о "начале сбора информации" относительно борьбы с международным терроризмом.

"Мы укрепили свои позиции путем создания подразделения по сбору информации, посвященной борьбе с международным терроризмом", - заявил журналистам генеральный секретарь Кабинета министров Йошихиде Суга.

В Сингапуре организатор концерта певицы Бритни Спирс, который состоится в июне, заявил о том, что также рассматривает возможность введения усиленных мер безопасности.

Как отмечается, в Сингапуре в прошлом месяце были внесены изменения в Закон об общественном порядке, который требует от организаторов мероприятий уведомлять полицию заранее за месяц, если в массовом мероприятии будут участвовать более 5 тысяч людей.

Арена AsiaWorld Expo в Гонконге, где в сентябре должен пройти концерт Арианы Гранде, на концерте которой в британском Манчестере ночью 22 мая произошел теракт, тоже объявила о повышении мер безопасности на всех концертах и мероприятиях.

Австралийская большая спортивная арена Melbourne Cricket Ground также сообщила о пересмотре мер безопасности. Премьер-министр страны Малкольм Тернбулл заявил, что правительство тесно сотрудничает с другими странами относительно стратегии.

О соответствующих намерениях объявила и корпорация SM investments Corp, которая в августе организует концерт Арианы Гранде в столице Филиппин на арене Mall of Asia Arena.

Накануне поздно вечером во время концерта Арианы Гранде на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв. По последним данным, количество погибших вследствие взрыва возросло до 22 лиц. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибло 19 человек, по меньшей мере 59 получили ранения. Британская полиция заявила, что рассматривает инцидент как террористический акт. По предварительным данным, взрыв произошел в фойе "Манчестер Арены" в 22:30, в момент завершения концерта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правоохранительные службы выясняют все детали террористической атаки.

Ответственность за атаку уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".