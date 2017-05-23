Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, лидер лейбристов Джереми Корбин, либерал-демократ Тим Фэррон, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявили о приостановке избирательной кампании из-за взрыв на «Манчестер Арене», сообщает The Guardian.

Тереза Мэй отменила предвыборное мероприятие в юго-западе Великобритании и вместо этого председательствует на заседании Комитета страны по чрезвычайных ситуациях. Руководство Шотландской национальной партии перенесло публикацию своего предвыборного манифеста. Лидер либерал-демократов Тим Фэррон отменил запланированный визит в Гибралтар, где он собирался общаться с избирателями.

Лидер лейбористов Джереми Корбин выразил поддержку всем пострадавшим в результате взрыва и похвалил аварийно-спасательные службы «за мужество и профессионализм».

Взрыв на «Манчестер Арене» произошел в фойе спортивно-концертного комплекса 22 мая, сразу после завершения концерта певицы Арианы Гранде. Из-за взрыва, который британская полиция считает терактом, 19 человек погибли, а еще 59 пострадали.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Британии 8 июня. Премьер-министр Тереза Мэй распустила парламент, чтобы укрепить парламентское большинство перед началом переговоров с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.