Китай запустил первый товарный поезд по новой железной дороге в Беларусь

Китай запустил первый товарный поезд по новой прямой железнодорожной ветке в Беларусь, которая должна стать одним из важных транспортных коридоров между КНР и Европой.

Издание South China Morning Post сообщает, что протяженность пути, соединившего китайский порт Яньтянь близ Шэньчжэня и Минск, составляет 9,9 тысячи километров, время путешествия по новой железной дороге займет около двух недель.

Первый поезд в понедельник повез в Беларусь 41 контейнер китайских товаров, начиная с мобильных телефонов и заканчивая запчастями для автомобилей.

Все больше китайских городов в рамках стратегии "Один пояс – один путь" запускают прямые железнодорожные пути с европейскими городами для перевозки товаров. Так, китайский Чунцин и немецкий Дуйсбург осуществляют регулярные товарные перевозки благодаря прямому железнодорожному сообщению, такая же система поставок связывает город Иу провинции Чжэцзян, где находится крупнейший в мире оптовый рынок, с Мадридом и Лондоном.