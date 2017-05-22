Партия Ле Пен уже отказывается от планов выхода из ЕС и возвращения к франку

Французская партия "Национальный фронт" и ее руководство откажутся от планов выхода из Евросоюза и восстановления национальной валюты вместо евро, заявил партийный стратег в области экономики Бернар Моно.

В ходе выборов президента страны выход из ЕС и отказ от евро были одними из ключевых положений кампании лидера "Нацфронта" Марин Ле Пен, которая уступила стороннику евроинтеграции Эммануэлю Макрону почти с двукратным перевесом.

"Фрекзита не будет. Мы поняли, что нам сказал народ Франции. Я все еще думаю, что евро технически нецелесообразно, но нам не имеет смысла настаивать на этом. Наша новая политика – это пересмотр договоренностей в рамках ЕС, чтобы дать нам больше контроля над бюджетом и банковской системой", — заявил британской газете Telegraph политик, представляющий "Нацфронт" в Европарламенте.

Седьмого мая прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.