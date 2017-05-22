Последнее обновление: 22.05.2017 15:41

Россия и Китай готовятся потеснить Boeing и Airbus

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) сделали еще один шаг к разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который должен составить конкуренцию на мировом рынке продукции Boeing и Airbus.

В понедельник, 22 мая, совместное предприятие в Шанхае, которое будет управлять этим проектом, получило лицензию на хозяйственную деятельность, сообщается на сайте ОАК.

Новое СП получило название "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания" (CRAIC). Соглашение о создании СП было подписано компаниями в ходе визита Владимира Путина в Пекин в июне 2016 года.

Создание СП дает возможность начать эскизное проектирование самолета, для чего в Москве будет создан совместный инженерный центр. Первой будет разработана базовая версия самолета, рассчитанная на 280 пассажиров, с дальностью полета 12 тысяч километров. Предусматривается также создание укороченного варианта на 230 кресел и удлиненной модификации на 320 кресел.

До конца года партнеры планируют завершить выбор поставщиков для проекта. Им уже разосланы запросы на предложения. На новом самолете предполагается наличие двух типов двигателей. В качестве возможных поставщиков называются компании GE Aviation и Rolls-Royce.

Окончательная сборка самолета будет производиться в Шанхае. Первый полет лайнера запланирован на период с 2025 по 2028 годы.

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