Последнее обновление: 22.05.2017 15:41

Польша и Германия подтвердили курс на усиление восточного фланга НАТО

Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Ангела Меркель перед брюссельской встречей глав государств НАТО подтвердили курс на усиление восточного фланга Альянса, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте польского президента.

В Брюсселе 25 мая запланирована встреча глав государств, входящих в НАТО. Дуда и Меркель обсудили будущую встречу по телефону в понедельник.

"Это этап консультаций перед саммитом НАТО. Президент Дуда и канцлер Меркель обсудили повестку дня саммита и позиции обоих государств, подчеркнув, что Польша и Германия совместно выступают за прочностью связей трансатлантических и общих обязательств в отношении безопасности Альянса. Подтвердили участие в выполнение положений саммита в Уэльсе и саммита в Варшаве, где речь идет об усилении восточной фланга", — говорится в сообщении.

При этом Дуда и Меркель согласились, что в вопросе расходов на оборону "каждое государство имеет право на индивидуальный путь выполнения союзнических обязательств".

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

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