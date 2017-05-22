Трамп призвал Ближний Восток "изгнать" экстремистов

Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал лидеров арабских и мусульманских государств объединиться и внести свой вклад в борьбу с исламистами, эмоционально потребовав "изгнать террористов" и смягчив свою риторику в отношении мусульман.

Трамп назвал Иран одним из ключевых источников финансирования и поддержки боевиков. Слова американского лидера совпали с риторикой Саудовской Аравии, которую Трамп посетил с официальным визитом, и сигнализировали о жесткой позиции США в отношении Тегерана, день спустя после победы действующего главы Ирана Хасана Рухани на президентских выборах.

Президент США отказался от использования в выступлении своей фирменной фразы "радикальный исламский терроризм", которую часто повторял в ходе предвыборной кампании, указав на то, что прислушался к советам избрать более умеренный тон в регионе.

"Терроризм распространился по всему миру. Однако дорога к миру начинается именно здесь, на этой древней земле, на этой священной земле", - сказал Трамп, выступая перед лидерами порядка 50 преимущественно мусульманских стран, общее население которых превышает миллиард человек.

"Лучшее будущее возможно, только если ваши государства изгонят террористов и изгонят экстремистов. Изгоните их! Изгоните их из мест поклонения, изгоните их с вашей святой земли и изгоните их из этого мира".

Трамп представил конфликт с экстремистами как борьбу добра со злом, а не противостояние цивилизаций, ясно дав понять, что Вашингтон готов к сотрудничеству с Ближним Востоком, но ждет ответных шагов.

"Предстоит еще много работы. Это означает необходимость честно противостоять кризису исламского экстремизма и исламистам, а также исламскому террору во всех его проявлениях", - сказал американский лидер.

В ходе президентской кампании Трамп предлагал временно запретить въезд мусульман в США. Вступив в должность президента, он издал указ о временном запрете на въезд граждан ряда преимущественно мусульманских стран, однако суды заблокировали эти меры, посчитав их дискриминационными.

Лидеры арабских стран тепло приняли Трампа, оставив в стороне его предвыборную риторику и сфокусировавшись на стремлении республиканца бороться с влиянием Ирана в регионе.

"На протяжении десятилетий Иран подливал масла в огонь религиозных конфликтов и терроризма", - сказал Трамп.

"Это правительство, которое открыто говорит о массовом убийстве, обещая уничтожение Израилю, смерть Америке и гибель многим лидерам и государствам, представленным в этом зале".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ написал в твиттере, что Трамп атаковал Тегеран в "бастионе демократии и умеренности" - Саудовской Аравии - и предположил, что американский президент "вытянул" из Эр-Рияда сделки на сотни миллиардов долларов.

Саудовский король Салман, представляя Трампа, назвал Иран, их общего врага, источником терроризма, с которым необходимо бороться сообща.

"Мы обязаны перед Богом, нашими народами и всем миром сохранять единство в борьбе с силами зла и экстремизмом где бы то ни было... Иранский режим - острие копья глобального терроризма", - сказал король.

США и страны Персидского залива объявили о соглашении для координации усилий в борьбе с финансированием террористических группировок.

Визит Трампа в Эр-Рияд дал старт первому зарубежному турне президента. Саудовская Аравия стала первой остановкой в девятидневной поездке американского лидера по Ближнему Востоку и Европе.