Последнее обновление: 22.05.2017 15:41

Россия слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой - Могерини

По мнению главы европейской дипломатии, при всем обилии инвестиций в военную деятельность, действительно затратные проекты России не по плечу

Российская Федерация слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Если посмотреть на состояние российской экономики сегодня, ее с трудом можно назвать сверхдержавой. ВВП России ниже, чем у большинства стран Евросоюза", - объяснила Могерини, которую цитирует CNBC.

Она отметила, что при этом страна-агрессор много инвестирует в оборонительную и военную деятельность. И при том, что Россия входит в список ключевых игроков на мировой сцене, финансирование по-настоящему затратных проектов ей не по плечу, убеждена Могерини. В числе таких проектов она назвала восстановление Сирии.

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