Последнее обновление: 22.05.2017 15:41

В 2016 году в мире появилось более 30 миллионов внутренних беженцев

Войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек.

Каждую секунду в прошлом году один человек становился внутренним беженцем. Об этом говорится в представленном в Нью-Йорке докладе, составленном совместно Норвежским советом по делам беженцев и Центром мониторинга внутренних перемещений. Всего число лиц, вынужденных стать внутренними мигрантами составило почти 40 миллионов человек.

Конфликты стали причиной бегства из мест проживания почти семи миллионов мужчин, женщин и детей. Наиболее высоким является число этой категории внутренних беженцев в Конго - 920 000 человек. За ней следуют Сирия (824 000) и Ирак (660 000) человек.

Почти 24 миллиона человек вынуждены были покинуть насиженные места вследствие природных катастроф, таких, как наводнения, ураганы, пожары. Среди этой категории лиц речь, прежде всего, идет о жителях бедных стран.

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