Участники Транстихоокеанского партнерства готовятся к будущему без США

Участники торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) работают над заявлением для подтверждения приверженности пакту, несмотря на выход из него США, сказали знакомые с деталями переговоров источники.

Некоторые продолжают надеяться на возвращение США к договоренности, разорванной президентом Дональдом Трампом, поскольку американский лидер демонстрирует готовность менять свою позицию в других вопросах, сказал министр торговли Малайзии.

Переговоры проходят на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где четко прослеживаются противоречия во взглядах представителей стран, на которые приходится больше 40 процентов мировой торговли.

В то время как новый торговый представитель США Роберт Лайтхайзер встретится с коллегами из ключевых стран, Китай будет продвигать предпочтительное для него соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, выступая борцом за глобальную свободную торговлю.

Япония возглавляет страны, настаивающие на значительно более всеобъемлющем договоре о ТТП, от которого Трамп отказался уже через несколько дней после вступления в должность и в котором не участвует Китай.

Источники, знакомые с деталями переговоров, сказали, что так называемые страны ТТП-11, оставшиеся после выхода из договора США, разрабатывают заявление о приверженности соглашению.

"В нем будут два основных пункта: 1. Достигнуть цели скорейшего вступления в силу ТТП-11, 2. Помнить об условиях, при которых страна, ранее подписавшая соглашение, может к нему вернуться", - сказал один из источников.

Новое соглашение должно вступить в силу в 2018 году.

Одна из сложностей - удержать Вьетнам и Малайзию, которым было бы очень выгодно соглашение, если бы в нем участвовали США.

Без участия Соединенных Штатов участникам соглашения потребуется еще раз обсудить ряд его положений, сказал министр торговли Малайзии Мустапа Мохамед. Аналогичных взглядов придерживается чиновник из Вьетнама.

Мустапа сказал, что оптимизм в отношении возможного возвращения США сохраняется, поскольку Трамп показал готовность отказываться от своих убеждений в ряде вопросов, например, смягчив позицию по отношению к Китаю.

"Стало меньше разговоров и больше реализма", - сказал он.

Однако первоочередной задачей для Вашингтона является пересмотр существующего Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

В Ханое Лайтхайзер проведет двухдневную встречу, налаживая официальные контакты с ведущими чиновниками в сфере торговли. Почти все 20 членов АТЭС попросили о двусторонних встречах, сказали американские чиновники.

Главным образом Трамп хочет заново обсудить соглашение о свободной торговле с Китаем, Японией и Южной Кореей. На встречах АТЭС также будут присутствовать Канада и Мексика, которые также являются членами NAFTA.