В Беларуси считают информацию об антибиотиках в белорусской молочке странной

Сообщения об обнаружении Россельхознадзором в белорусской молочной продукции антибиотиков вызывают недоумение в республике. Об этом заявил глава Минсельхозпрода Леонид Заяц.

"Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют", - цитирует руководителя министерства БелТА.

По его словам, в Минске видят "предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси".

Заяц заявил о качестве и экологичности белорусской молочной продукции, что ценится во многих странах, куда она поставляется.

"Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль — от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества. К слову, качество нашего молока превышает требования ГОСТов Европейского союза", - подчеркнул министр.

Он также заявил, что белорусские производители не мешают российским на рынке РФ.

"России ежегодно не хватает около 7 миллионов тонн молока, и здесь мы подставляем свое плечо. За прошедший год в пересчете на молоко мы экспортировали в РФ 4,1 миллиона тонн(молочной продукции. Наши страны входят в ЕАЭС, и мы должны соблюдать взаимные интересы друг друга. Ограничивать продвижение белорусской продукции на российский рынок – безосновательно", - считает министр.

Заяц добавил, что "на деле пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 молочных заводов и семь мясокомбинатов".

Россельхознадзор с 15 мая ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий после обнаружения в их продукции несоответствий нормам РФ, в частности, по содержанию антибиотиков. С 19 мая он ввел временные ограничения на поставки в РФ продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла.