В российских аэропортах белорусы проходят паспортный контроль как иностранцы

Пассажиров прибывающих из Беларуси самолетов не делят по признаку гражданства - и иностранцы, и белорусы проходят паспортный контроль на одних и тех же условиях.

В аэропортах РФ с понедельника вступили в действие новые правила пограничного контроля на авиарейсах с Беларусью — все эти рейсы также считаются международными, и пассажиры проходят паспортный контроль.

Корреспондент sputnik.by прилетевший в пятницу в аэропорт Домодедово, рассказал о том, как теперь путешествовать на самолете между Беларусью и Россией.

"Нас около трапа ждал автобус, на котором мы проследовали к пункту паспортного контроля в Домодедово. Прошли его полноценно. Самолет был полупустой, поэтому вся процедура заняла 15 минут", - рассказал он.

При этом иностранных пассажиров и граждан "Союзного государства" никто не сортирует — все проходят на общих основаниях.

Несмотря на перевод перелетов в международные сектора, пользоваться магазинами duty-free при вылете в Минск из России будет нельзя, как и при перелете между иными странами ЕАЭС. Нововведение российской стороны никак не отразится на работе минского аэропорта.