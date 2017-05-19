Лукашенко озвучил условия для господдержки оппозиционных партий

Лукашенко заявил о возможной поддержке государством развития партийной системы.

«Если партии, которые существуют, способны к воспроизводству, усилению, укреплению, повышению численности, мы будем этот процесс поддерживать. Притом и оппозиционные, и не оппозиционные», - заявил он сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Вместе с тем он отметил, что в стране есть две мощные организации - профсоюзы численностью более 4 млн человек и общественное объединение "Белая Русь".

«Это не значит, что я буду первостепенное внимание уделять их поддержке. Но я не прячу своего отношения к этим двум мощнейшим организациям. Они играли и будут играть более существенную роль в жизни нашего общества», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.