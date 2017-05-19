США приступают к пересмотру торгового соглашения с Канадой и Мексикой

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер направил в четверг комитетам обеих палат конгресса официальное письмо о начале пересмотра соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA/НАФТА).

С момента направления данного письма у конгрессменов и правительства США есть 90 дней, чтобы согласовать позицию на международных переговорах, сообщает CNBC. По данным источников издания, переговоры с Канадой и Мексикой состоятся в конце августа, уже после завершения этих 90 дней.

"Наши экономика и бизнес существенно изменились - в отличие от НАФТА. Многие главы явно устарели и перестали отражать современные стандарты. Например, электронная торговля на момент вступления НАФТА в силу только зарождалась", - заявил Р.Лайтхайзер журналистам в ходе телеконференции в четверг.

Масштабный пересмотр НАФТА входил в число предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Больше всего его тревожил торговый дефицит США с Мексикой, составивший $62 млрд в 2016 году. Кроме того, Д.Трамп считает НАФТА причиной переноса производства из США в Мексику.

На данный момент НАФТА представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Она была создана в 1994 году для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США. Переговоры об изменении соглашения могут повлиять как на объемы торговли в этих трех странах, превышающие $1,2 трлн в год, так и на структуру логистических цепочек многих крупнейших корпораций мира.

Между тем Канада тоже готовится пересмотреть свободную торговлю с США.

Как заявила министр иностранных дел страны Христя Фриланд, Канада хочет получить как можно больше выгоды от обновленной Североамериканской зоны свободной торговли и готова отстаивать свои интересы.

"Сейчас мы находимся на важном перекрестке, который дает нам возможность определить, как мы можем лучше всего приспособить NAFTA к новым реалиям и применить прогрессивные, свободные и честные подходы к торговле и инвестициям", - сказала Фриланд, комментируя решение администрации США о пересмотре условий соглашения о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA), которая охватывает договоренности между США, Мексикой и Канадой.

Она подчеркнула, что Канада "непоколебимо привержена" свободной торговле в Северной Америке и хочет, чтобы ее преимуществами воспользовалось как можно больше граждан.

"Мы будем продолжать тесно консультироваться с регионами, отраслями промышленности, профессиональными союзами, гражданским обществом, аналитическими центрами, учеными, представителями коренных народов, женщинами, молодежью и общественностью. Это позволит нам оценить, что имеет наибольшее значение для канадцев и достичь наших интересов", - отметила министр, которую цитирует Укринформ.

По ее убеждению, NAFTA позволила достичь экономического роста и создать рабочие места по всему материку.