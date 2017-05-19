Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

Uber запустил сервис по поиску грузов для перевозки дальнобойщиками

Компания Uber объявила о запуске приложения Uber Freight, с помощью которого дальнобойщики смогут искать грузы, которые нужно перевезти, и оставлять них свои заявки. Об этом говорится в сообщении компании.

«То, что раньше требовало нескольких часов и множества телефонных звонков, теперь может быть достигнуто с помощью нажатия кнопки», — заявили в компании.

Систему платежей приложения в Uber называют ключевым достоинством сервиса. Обычно перевозчикам грузов приходится подолгу ждать получения оплаты своих услуг, а Uber Freight позволяет им получать денежную компенсацию в течение нескольких дней, что среди водителей большегрузов считается быстрым.

За вынужденное ожидание груза, которое может быть связано с задержками фуры в пути, Uber готова платить пользователям и финансово возмещать возможные затраты из-за таких задержек.

В конце апреля один из ​директоров Uber Джефф Холден заявлял о намерении к 2020 году запустить летающие такси. По его словам, первые летающие такси должны быть запущены в Техасе и в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае.

Холден подчеркнул, что летающее такси Uber будет представлять собой небольшой легкомоторный самолет с электрическим двигателем. Также компания рассматривает возможность использования летательных аппаратов системы вертикального взлета. Эти аппараты должны быть достаточно тихими и экологичными для того, чтобы использовать их в черте города.

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