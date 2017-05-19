Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

Бундестаг одобрил законопроект, ужесточающий правила соискания убежища

Парламент Германии одобрил законопроект правительства, ужесточающий правила соискания убежища и депортации лиц, которым отказали в получении статуса беженца, сообщается на сайте бундестага.

Согласно законопроекту, ограничения коснутся в первую очередь лиц, намеренно сообщивших властям ложную информацию о своей личности или гражданстве и в перспективе подлежащих депортации. Их могут обязать находиться в учреждениях первичного приёма беженцев без права свободного перемещения до окончания рассмотрения их заявок.

Еще один пункт законопроекта относится к лицам, совершившим тяжкие преступления или другие правонарушения. Лиц, потенциально угрожающих безопасности страны, хотят обязать носить электронные браслеты на ноге, а максимальный срок депортационного ареста планируется продлить с четырех до десяти дней.

Помимо этого, Федеральное ведомство по миграции и беженцам (Bamf) получает возможность доступа к данным мобильных телефонов тех лиц, которые не имеют документов, удостоверяющих личность. Властям также разрешено в особых ситуациях передавать другим ведомствам особо охраняемые личные данные, в том числе медицинские документы.

Принятие законопроекта уже приветствовал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. "Наша линия ясна: помощь и интеграция для тех, кто нуждается в защите, жесткость и ответные меры по отношению к тем, кто в этой защите не нуждается. Особенно к тем, кто обманывает, идет на уловки и совершает преступления", - приводит его слова официальный Twitter-аккаунт немецкого МВД.

Число мигрантов, которые запросили убежище в 2016 году в Германии, составило 280 тысяч человек, сообщили ранее в МВД ФРГ. В 2015 году в страну въехали 890 тысяч беженцев.

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