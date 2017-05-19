Россия ограничивает с 19 мая поставки "молочки" из Беларуси

Россельхознадзор с 19 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла.

Как сообщается на сайте ведомства, в список попавших под ограничения предприятий вошли "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.

Запрет на ввоз Россельхознадзор объясняет тем, что в продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

До этого Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий.

Москва уже ограничивала поставки животноводческой продукции белорусских производителей по различным основаниям. В апреле Россельхознадзор проинспектировал 18 предприятий на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларусии сообщили, что подготовили ответы на замечания по итогам этой проверки.