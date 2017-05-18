Франция и Германия против увеличения роли НАТО в борьбе с ИГ

Франция и Германия выступают против американского плана расширить роль НАТО в борьбе с ультраджихадистским "Исламским государством" в Сирии и Ираке, который мог бы удовлетворить Дональда Трампа, призывавшего военный альянс делать больше в борьбе с терроризмом.

Многие участники альянса надеются, что о плане будет объявлено в Брюсселе в следующий четверг, когда Трамп впервые посетит саммит НАТО. Однако Франция и Германия выказывают опасения, сказали участвующие в обсуждениях союзники.

Среди главных поводов для беспокойства - вероятность, что НАТО может ввязаться в еще одну дорогую, подобную Афганистану кампанию, вызвать раздражение арабских стран или вступить в конфронтацию с Россией из-за Сирии.

"Они не пойдут на это", - сказал высокопоставленный европейский дипломат страны НАТО, отметив, что к плану с подозрением относятся и некоторые другие члены блока, в том числе Греция и Италия.

"Они хотят знать, что именно изменится. Все 28 членов НАТО уже участвуют в кампании", - сказал дипломат, имея в виду возглавляемую США коалицию из 68 стран против ИГ, в которую входят и все члены НАТО.

Французские и немецкие чиновники отказались от комментариев, однако канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом на прошлой неделе не исключила, что альянс присоединится к коалиции. Вместе с тем, Меркель и Столтенберг исключили участие НАТО в боевых действиях в Сирии и Ираке.