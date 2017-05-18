Суверенные фонды вывели $18,4 млрд с мировых рынков в I квартале 2017 года

Суверенные фонды благосостояния вывели $18,4 миллиарда с глобальных рынков акций и облигаций в первом квартале 2017 года, несмотря на хороший рост фондовых рынков в этот период, показали опубликованные в четверг данные исследовательской фирмы eVestment.

Зависимые от нефти суверенные фонды находятся под давлением после падения цен на черное золото с пиков середины 2014 года на уровне $115 за баррель до примерно $52 за баррель, поскольку власти стран используют госсредства для залатывания дыр в бюджете.

Глобальные активы суверенных фондов практически не изменились за год, завершившийся в марте 2017-го, составив $6,59 триллиона из-за слабости рынков, низких цен на нефть и изменения госполитики.

Данные eVestment, которые включают показатели примерно 4.400 фирм, управляющих активами от лица институциональных инвесторов, свидетельствуют, что продажи суверенными фондами возобновились в первом квартале 2017 года после скромного чистого притока средств на сумму $382,3 миллиона в четвертом квартале 2016 года.

Из стратегий инвестирования в акции было выведено около $16,9 миллиарда, из американских акций - $9,5 миллиарда.

Американский и мировые фондовые рынки достигли рекордных максимумов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре благодаря обещанному им снижению налогов и увеличению расходов.

Однако сомнения относительно способности президента выполнить эти обещания усилились после проблем с проведением через Конгресс реформы здравоохранения.

На этой неделе опасения о предполагаемом сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой вылились в кризис, который может угрожать будущему его президентства. Это привело к самому сильному с 9 сентября однодневному падению американских акций в среду.

Суверенные фонды также вывели $1,6 миллиарда из стратегий инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью. Американские облигации зафиксировали отток средств на сумму $2,5 миллиарда.