ВВС Украины начали подготовку к совместным с США учениям

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины готовятся к украинско-американским учениям Rapid Trident-2017, стороны уже обсудили вопросы организации, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, в Хмельницкой области на базе бригады тактической авиации состоялась рабочая встреча группы офицеров ВВС Украины с представителями вооруженных сил США.

"Обсуждались организационные вопросы участия авиационной составляющей в проведении предстоящих украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017, а также осуществлен осмотр площадок приземления, на которые во время учений планируется десантирование личного состава Сил специальных операций ВСУ с самолета Национальной гвардии штата Калифорния С-130J", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным украинских СМИ, эти учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области, помимо США, в них примут участие военнослужащие из 14 стран.

Ранее Верховная рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе-декабре 2017 года.