Последнее обновление: 18.05.2017 16:40

Молдавские либералы намерены провести референдум по отставке президента

Молдавские либералы намерены начать процедуру сбора подписей для проведения референдума по отставке президента республики Игоря Додона, заявил в четверг на пресс-конференции лидер либералов Михай Гимпу.

В январе этого года депутаты фракции Либеральной партии Молдовы подготовили законопроект с предложением отправить в отставку президента республики. Согласно местному законодательству, инициатива об отстранении от должности может быть выдвинута не менее чем одной третью депутатов в 101-местном парламенте Молдовы. В либеральную фракцию входят всего 13 законодателей.

"У нас нет достаточного количества подписей для регистрации в парламенте проекта по отставке президента… Мы хотим начать процедуру по сбору подписей для проведения референдума по отставке президента Молдовы Игоря Додона", - заявил Гимпу на пресс-конференции.

По его словам, основным аргументом для референдума является то, что Додон якобы нарушает конституцию страны.

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