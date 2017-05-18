Саудовская Аравия создаст национальную компанию по производству оружия

Саудовская Аравия создает национальную компанию, которая будет отвечать за производство продукции ВПК в рамках стратегии по формированию собственной военно-промышленной отрасли, сообщило Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на суверенный инвестиционный фонд.

По информации агентства, новая компания будет представлять собой важную структуру в рамках программы развития королевства до 2030 года и в развитии саудовской военной промышленности, которая будет предоставлять продукцию и услуги в военной отрасли, отвечающие самым высоким мировым стандартам.

Перед новой "Саудовской компанией для производства военной продукции" стоит стратегическая задача создать холдинг из более чем 25 военно-промышленных компаний мирового уровня к началу 2030 года, чтобы занять нишу в мировом производстве вооружений.

Как отмечает агентство, ожидается, что вклад новой компании в ВВП страны будет составлять более 14 миллиардов саудовских риалов (3,7 миллиарда долларов). Кроме того, планируется, что компания вложит около 6 миллиардов риалов (1,6 миллиарда долларов) в инвестиции на новые разработки. Новая организация создаст более 40 тысяч рабочих мест в королевстве для специалистов высокотехнологичных отраслей.

Также королевство планирует начать специальную программу обучения студентов во всех провинциях для привлечения их на работу в военно-промышленную отрасль.

Планы по созданию Саудовской Аравией собственного ВПК озвучил в недавнем телевизионном интервью заместитель наследного принца министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз, который признался, что, будучи на пятом месте в мире по тратам на военные нужды, королевство всего лишь 2% из этих средств оставляет в казне государства. Согласно новой стратегии к началу 2030 года Саудовская Аравия собирается половину средств, затрачиваемых на военные нужды, тратить на закупку вооружений собственного производства.