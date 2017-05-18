Министры обороны стран Евросоюза обсудят в Брюсселе борьбу с терроризмом

Министры обороны стран-членов Евросоюза на заседании в четверг обсудят общую оборонную политику ЕС и меры, которые планируется принять для ее укрепления, а также сотрудничество с НАТО и борьбу с терроризмом.

На встрече главы оборонных ведомств продолжат дискуссию, начатую министрами иностранных дел в понедельник. Речь пойдет, в частности, о реализации принятого в марте решения о создании при военном штабе ЕС Центра планирования и управления небоевыми операциями Евросоюза (MPCC). Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в понедельник выразила надежду, что центр может быть создан уже в июне.

Главным препятствием для создания в ЕС новых структур военного сотрудничества, которые критики считают соперничеством с НАТО, традиционно является позиция Великобритании. Перед заседанием в понедельник глава британского МИД Борис Джонсон сообщил, что Лондон не будет стоять на пути у коллег, остается лишь выбрать правильную лексику – по словам европейских дипломатов, Великобритания выступает против упоминания штаб-квартиры. При этом в среду представитель британского Минобороны сообщила, что ее страна поддерживает создание MPCC.

Министры обсудят и вопрос о возможности так называемого постоянного структурированного сотрудничества (Permanent structured cooperation, PESCO) в сфере обороны, предполагаемого нормами Договора о Европейском союзе. Решений о таком сотрудничестве пока принято не было. На повестке дня также стоит ежегодный обзор инвестиций стран-членов в укрепление обороны, впервые упомянутый в итоговом документе саммита ЕС в декабре 2016 года, но еще не проводившийся.

Вслед за этим министры обороны встретятся с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудят сотрудничество ЕС и Североатлантического альянса. Наконец, за рабочим обедом главы Минобороны на совместной сессии с министрами внутренних дел обсудят борьбу с терроризмом. Как ожидается, участники заседания заострят внимание на расширении взаимодействия и обмена информацией между военными и правоохранительными органами.