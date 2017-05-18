ЕС и США отложили переговоры о запрете ноутбуков на авиарейсах

Евросоюз и США не смогли окончательно договориться о запрете провоза ноутбуков в ручной клади на авиарейсах из Европы в США.

Высокопоставленные представители сторон в ходе встречи в Брюсселе вечером в среду договорились и впредь тесно сотрудничать в сфере обеспечения безопасности на воздушном транспорте и решили продолжить переговоры о запрете провоза ноутбуков в ручной клади на предстоящей неделе в Вашингтоне.

Администрация президента США Дональда Трампа уже на протяжении недели официально рассматривает вопрос о введении запрета на провоз ноутбуков и планшетов на пассажирских авиарейсах из некоторых европейских стран. В марте США и Великобритания ввели такой запрет в отношении целого ряда аэропортов в исламских странах, объяснив это угрозой терроризма.

В результате под действие соответствующего запрета еженедельно подпадают 350 рейсов. В случае обсуждаемого ныне расширения запрета ограничения будут действовать в отношении 390 рейсов в день.

По данным Объединения европейских аэропортов ACI Europe, от 60 до 90 процентов пассажиров, вылетающих из Европы, берут в ручную кладь крупное электронное устройство. Экономические последствия запрета на провоз ноутбуков имели бы серьезные финансовые последствия для авиакомпаний, обслуживающих трансатлантические маршруты, поскольку многие бизнесмены, летающие дорогим бизнес-классом, работают на ноутбуках в дороге.