Европарламент поддержал проверку Венгрии на соответствие европейским ценностям

Европарламент в среду большинством голосов принял резолюцию с призывом запустить процесс проверки в отношении Венгрии, чтобы определить соответствие действий властей этой страны европейским ценностям.

Теперь более детальную резолюцию по этому вопросу должен подготовить комитет по гражданским свободам, праву и внутренним делам.

Кроме того, евродепутаты в своей резолюции призвали венгерское правительство отменить жесткие законы в отношении беженцев и неправительственных организаций, а также достичь компромисса с властями США с тем, чтобы частный Центрально-Европейский университет в Будапеште смог продолжить работу.

Вместе с тем, в документе Европарламента содержится призыв к Еврокомиссии тщательно проверять расходование средств Евросоюза правительством Венгрии.

Нынешняя резолюция Европарламента по сути призывает запустить процесс, предусмотренный п.1 ст. 7 Договора о Европейском Союзе. Результатом этого процесса может быть вывод о том, что соблюдение европейских ценностей в какой-то из стран ЕС находится под угрозой. Если в ходе этого процесса не удастся достичь приемлемых договоренностей, то будет задействован следующий пункт ст.7, в котором речь идет уже о констатации имеющегося несоблюдения европейских ценностей. Только после этих процедур, которые могут занять не один год, будет поднят вопрос о санкциях в отношении страны-нарушителя, предусмотренных в п.3 ст.7 Договора о Европейском Союзе. В качестве санкций у Будапешта может быть отозвано право голоса в Европейском совете.